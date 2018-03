NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental nach detaillierten Geschäftszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Reifenhersteller und Autozulieferer habe im Schlussquartal 2017 ordentlich abgeschnitten, wie es schon die im Januar veröffentlichten Eckdaten gezeigt hätten, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Details zu Profitabilität, Cashflow und Aufträgen sähen ebenfalls solide aus, insbesondere der bestätigte starke Auftragseingang. Zur möglichen Konzernaufspaltung habe es derweil nichts Neues gegeben./gl/das



Datum der Analyse: 08.03.2018



