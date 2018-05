NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Analyst Max Warburton sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von glanzlosen Resultaten des Autozulieferers und Reifenherstellers. Entscheidender für den Aktienkurs seien derzeit aber ohnehin die Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung. Hier sei eine finale Entscheidung aber nicht vor dem zweiten Quartal zu erwarten./tih/edh



Datum der Analyse: 08.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.