NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Continental vor der Berichtssaison im europäischen Automobilsektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Aktien aus dem Autosektor seien zuletzt unter anderem von den Unsicherheiten um den Zollstreit und das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP belastet worden, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Quartalsberichte dürften insgesamt akzeptabel ausfallen, die Kurse aber mehr von den Ausblicken beeinflusst worden. US-Zölle blieben mit Blick auf die zweite Jahreshälfte das größte Gewinnrisiko./tih/la



Datum der Analyse: 12.07.2018



