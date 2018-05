LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. In einem Gespräch habe der Finanzvorstand Thomas Töpfer größere Übernahmen in den nächsten drei bis vier Jahren ausgeschlossen, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei positiv zu werten, da Andeutungen des Vorstandsvorsitzenden in Richtung von mehr Wagnis bei Akquisitionen bei den Anlegern kürzlich für Unruhe gesorgt hätten./mf/bek



Datum der Analyse: 18.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.