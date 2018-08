LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 98 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz verweist in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Gewinnrisiken für den Kunststoffkonzern. Während die Margen für das Schaumstoffvorprodukt MDI bereits seit einigen Monaten fielen, habe der Preisrutsch beim anderen Schaumstoffvorpodukt TDI gerade erst begonnen. Zudem stünden die Preise für das Hartplaste Polycarbonat in China wieder unter Druck./mis/ag



Datum der Analyse: 28.08.2018



