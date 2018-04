HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 92 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Kunststoffkonzern sei erfolgreich ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick signalisiere allerdings eine Ergebnisabschwächung in der zweiten Jahreshälfte./ag/edh



Datum der Analyse: 27.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.