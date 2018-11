MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach dem Bericht zum dritten Quartal habe er bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass die Ziele des Spezialchemiekonzerns für 2018 in Gefahr seien, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnwarnung impliziere nun eine Senkung der Konsensschätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) um bis zu fünf Prozent./ajx/la



Datum der Analyse: 20.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.