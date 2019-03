FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Covestro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 48 auf 43 Euro gesenkt. Analyst Peter Spengler revidierte seine Gewinnprognosen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie erneut nach unten. Den Preisdruck bei allen drei Segmenten, vor allem aber bei Polyurethan-Vorprodukten, reflektiere er außerdem in niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 16:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 16:38 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.