NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro nach einer Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns von 75 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für das Schlussquartal und das Jahr nun ebenfalls gesenkt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Gewinntrends kurzfristig schwierig bleiben dürften, revidiere er auch seine Ebitda-Prognosen für die 2019 und 2020 nach unten./gl/ck



Datum der Analyse: 20.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.