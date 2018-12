NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Credit Suisse nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Dass die Sparte Global Markets wohl auch im vierten Quartal defizitär sein werde, dürfte die Aktie kurzfristig belasten, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Den Ausblick der Schweizer Bank auf die Eigenkapitalrendite (ROTE) 2019 wertete sie aber positiv./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.