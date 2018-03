LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Franken belassen. Das Investmentbanking bereite weiterhin Probleme, aber in der Vermögensverwaltung verzeichne die Bank starke Zuflüsse und beeindruckend stabile Margen, schrieb Analyst Piers Brown in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag



Datum der Analyse: 08.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.