FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Die von den Schweizern veröffentlichten neuen Ziele einschließlich der Kapitalrenditen für 2019 und 2020 stimmten mit seiner Erwartung überein, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es beruhige, dass das Kredithaus auch im kommenden Jahr im Fall stabiler Erträge Renditen im zweistelligen Prozentbereich anstrebe./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:42 / GMT





