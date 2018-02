FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Credit Suisse nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 16,00 auf 20,00 Franken angehoben. Die Profitabilität der Schweizer Bank habe sich im Schlussquartal deutlich verbessert, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob wegen des positiven Ausblicks seine Schätzungen kräftig an. 2018 und 2019 sei mit einem deutlichen Anstieg der Erträge zu rechnen./tav/jha/



Datum der Analyse: 15.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.