NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. In der globalen Bankenlandschaft sei die Vermögensverwaltung derzeit der beste Bereich, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie biete attraktive Möglichkeiten für strukturelles Wachstum und werde vom Markt unterschätzt. Mit Blick auf das Vermögensmanagement ist die UBS sein neuer "Top Pick" vor der Credit Suisse./ajx



Datum der Analyse: 22.05.2018



