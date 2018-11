NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie der Credit Suisse nach Zahlen von 20 auf 18 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Kurszielanpassung sowie die Senkung der Schätzungen habe sie nach einem schwachen Quartal der Geschäftseinheit Global Markets und einem unsicheren Ausblick für diesen Bereich vorgenommen, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch ihre Prognosen für das Vermögensmanagementhabe sie zurückgenommen aufgrund geringerer Transaktionsgebühren. Nach wie vor ist sie aber der Meinung, dass die Vermögensverwaltung strukturell attraktiv bleibt./AWP/ajx/edh



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.