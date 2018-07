FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutz angesichts des Ausstiegs bei einem Joint Venture in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Gemeinschaftsunternehmen habe die Erwartungen niemals erfüllt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Motorenbauer eröffne der Schritt neue Wachstumschancen im Reich der Mitte./tih/he



Datum der Analyse: 04.07.2018



