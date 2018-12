ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Branchendaten zufolge habe DWS wie die meisten europäischen Vermögensverwalter in der zweiten Novemberhälfte weitere Mittelabflüsse vor allem bei margenträchtigen Produkten verzeichnet, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./gl/ck



Datum der Analyse: 04.12.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.