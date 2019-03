FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat DWS anlässlich neuer Marktspekulationen über ein Allianz-Interesse an dem Fondsanbieter von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 28 Euro belassen. Ein Verkauf von Anteilen durch die DWS-Mutter Deutsche Bank sei eher unwahrscheinlich, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einem deutlichen Kursanstieg werde das Papier nun mit einem Aufschlag im Vergleich zu Wettbewerber-Papieren wie der italienischen Amundi gehandelt, begründete er sein nun neutrales Anlagevotum./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 16:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 16:46 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.