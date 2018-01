NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Autobauer dürfte 2018 weiter wachsen und Mercedes sei nun die führende Premium-Marke, die vor allem in China auch künftig schneller zulegen sollte als die Konkurrenz, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu rechnet er mit einem erheblichen Ergebnisanstieg im Lkw-Geschäft./gl/zb



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.