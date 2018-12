FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Belastungen für den Autobauer dürften sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branchenstimmung bleibe angeschlagen wegen der Zoll-Diskussionen oder auch des Emissionsthemas, was sich in den kommenden Quartalen auch negativ auf die Ergebnisentwicklung niederschlagen dürfte. Daher reche er mit eher verhaltenen Aussagen zur Ergebnisentwicklung 2019./ck/la



Datum der Analyse: 07.12.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.