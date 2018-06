FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler nach einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Meldung sei offensichtlich negativ und reihe sich in die jüngste Serie schlechter Nachrichten für die Anleger des Autobauers ein, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit rund um die globalen Handelskonflikte und das WLTP-Verfahren für Verbrauchs- und Abgastests könnte die Stuttgarter noch zu weiteren Anpassungen der Unternehmensziele zwingen. Allerdings sollte die Dividendenrendite den Aktien eine gewisse Unterstützung bieten./la/ag



Datum der Analyse: 21.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.