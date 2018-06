NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Er sehe die europäischen Autobauer und -zulieferer angesichts solider Endmärkte, guter Preise und niedriger Bewertungen weiter positiv, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die sehr bescheidenen Erwartungen der Anleger sollten leicht zu übertreffen sein. Gegenwind könnte indes von den Schwellenländer-Märkten kommen - das gelte insbesondere für das dortige Lkw-Geschäft von Daimler und Volkswagen./gl/ajx



Datum der Analyse: 06.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.