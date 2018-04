NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das erste Quartal sei alles in allem gut verlaufen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Profitabilität bei Mercedes sei stabil und das Lkw-Geschäft habe sich deutlich verbessert - hier rechne der Autobauer mit einem starken Wachstum in den kommenden Quartalen/bek/gl



Datum der Analyse: 27.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.