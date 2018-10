MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 72 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns sei weitgehend "in line" mit den niedrigen Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2018 bis 2020./edh/la



Datum der Analyse: 18.10.2018



