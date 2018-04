NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Franzosen hätten noch besser abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei der starke Umsatzanstieg im Geschäft Spezialernährung. Das habe sich vor allem in China gut entwickelt. Den Ausblick habe der Lebensmittelkonzern erwartungsgemäß bestätigt./bek/ajx



Datum der Analyse: 18.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.