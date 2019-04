ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen zu den Umsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Er rechne mit einem leicht unter der Konsensprognose liegenden Wachstum des Lebensmittelkonzerns aus eigener Kraft, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. Wechselkurse hätten einen negativen Einfluss auf den Umsatz./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 08:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.