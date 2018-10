NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang in Reaktion auf die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns sei übertrieben gewesen, schrieb Analystin Eileen Khoo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit biete sich potenziellen Anlegern eine attraktive Einstiegsgelegenheit./edh/ck



Datum der Analyse: 18.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.