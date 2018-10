NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 46,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Essenslieferdienst Anfang August wegen umfangreicher Investitionen das Ziel aufgegeben habe, 2019 operativ (Ebitda) die Gewinnschwelle zu erreichen, habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese berücksichtigten nun auch Wechselkursbewegungen und den Abschied aus einigen Märkten. Thorne rechnet nun 2020 mit dem Erreichen der Gewinnschwelle. Langfristig sollten die Investitionen aber gewinnsteigernd wirken./gl/tih



Datum der Analyse: 01.10.2018



