NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Investitionen in das Wachstum dürften auf lange Sicht den Börsenwert des Essenszustellers erhöhen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den angekündigten Verkauf des Deutschland-Geschäfts habe er derweil noch nicht in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt. Hier warte er, bis er den zeitlichen Ablauf des Deals besser einschätzen könne. Von dem Deal würden beide Unternehmen profitieren, eine Zustimmung der Wettbewerbshüter sei aber nicht sicher./la/mis



