NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das siebte hervorragende Quartal in Folge werde am Markt nicht so wertgeschätzt, wie es angemessen wäre, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Debatte über das Investitionsprogramm werde nur über die Gründe und damit zu eng gefasst geführt. Der Essensauslieferer gebe die richtigen Antworten auf die falschen Fragen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 09:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 09:03 / ET





