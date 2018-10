ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 53 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Wettbewerbsdruck unter den Essenslieferanten nehme zu, Delivery Hero habe aber Antworten darauf, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Prognosen unter anderem an die jüngsten negativen Währungseffekte an./edh/mis



Datum der Analyse: 05.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.