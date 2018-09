NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Miriam Adisa zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie überrascht von den Kursverlusten der Aktien nach der Zahlenvorlage. Vermutlich seien diese zum Teil auf eine schlechtere Stimmung mit Blick auf die Schwellenländer zurückzuführen, vor allem für die Türkei. Die Emerging Markets machten mehr als 80 Prozent ihrer Bewertung der Papiere des Essenauslieferers aus. Sie sei für diese Absatzmärkte jedoch nach wie vor optimistisch gestimmt./bek/tih



Datum der Analyse: 17.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.