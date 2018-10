LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen zum dritten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 9,50 Euro angehoben. Die Kennziffern der Bank hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da die Aktie im bisherigen Jahresverlauf aber bereits mehr als 40 Prozent an Wert verloren habe, seien die negativen Einflussfaktoren bereits angemessen eingepreist, begründete er sein neues Anlagevotum./edh/he



Datum der Analyse: 24.10.2018



