LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat die Aktie der Deutschen Bank nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das Geldhaus habe mehr als erwartet verdient, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da dies aber vor allem an Einmaleffekten lag, könnte die in der kommenden Woche anstehende Bekanntgabe detaillierter Zahlen enttäuschen. Sorge bereite das nach wie vor schwache Handelsgeschäft. Der Ertragsrückgang dort signalisiere Marktanteilsverluste in einem der Kernsegmente der Bank. Der CFRA-Analyst hält die im Vergleich zur Konkurrenz deutlich geringere Bewertung nach wie vor für gerechtfertigt./zb/edh



Datum der Analyse: 17.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.