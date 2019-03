NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie der Deutschen Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Äußerungen des Finanzhauses deuteten auf etwas höhere Erträge in diesem Jahr hin als vom Konsens erwartet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem dem Investmentbanking zu verdanken, wo es aber noch immer viele Unsicherheiten gebe./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 04:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 04:32 / ET



