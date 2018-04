NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Selbst mit dem guten Marktumfeld für Banken rechnet Analystin Magdalena Stoklosa nur mit einer Rendite auf das bereinigte Eigenkapital von rund 6 Prozent bis 2020. Aktuell herrsche ein strategisches Vakuum bei der Bank, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig für die weitere Entwicklung seien nun die Ertragskraft im Investmentbanking, die Fähigkeit von höheren Zinsen zu profitieren sowie Kostensenkungen./mis/edh



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.