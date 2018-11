MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG vor finalen Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,40 Euro belassen. Eckdaten von der Beteiligungsgesellschaft seien schon bekannt und dürften bestätigt werden, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Passend zu den Ausschüttungsplänen dürfte des Unternehmens die Auszahlung einer leicht erhöhten Dividende in Höhe von 1,45 Euro je Aktie vorschlagen./tih/he



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.