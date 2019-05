HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Markterwartungen erfüllt, auch wenn dabei ein positiver Einmaleffekt etwas geholfen habe, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien die Aussichten für das Wachstum aus eigener Kraft eher gemischt, so dass Initiativen, etwa durch Fusionen oder Übernahmen, an Bedeutung gewinnen könnten./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 15:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



