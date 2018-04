NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers habe dank gestiegener Umsätze die Konsensschätzung moderat übertroffen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu hätten die Frankfurter ihre mittelfristigen Ziele aktualisiert, aber kaum geändert./gl/he



Datum der Analyse: 25.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.