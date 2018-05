NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien der Deutschen Börse nach einem Treffen mit Investoren mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Von der Veranstaltung seien mit Blick auf das mittelfristige Gewinnwachstumsziel und die Disziplin bei Fusionen und Übernahmen beruhigende Signale ausgegangen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/ag



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.