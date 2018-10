NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Dank überraschend niedriger Kosten habe der Börsenbetreiber beim operativen Ergebnis (Ebitda) etwas besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. An den Markterwartungen für dieses Jahr dürfte sich gleichwohl nicht viel ändern./la/he



Datum der Analyse: 29.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.