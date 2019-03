ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Beim Handelsvolumen mit Aktien am Kassamarkt müsse man für einen ähnlich schwachen Jahresstart schon sechs Jahre zurückgehen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Börsenbetreibern. Er kürzte daraufhin geringfügig seine Schätzungen. Gegenüber der London Stock Exchange bevorzugt er aus Bewertungsgründen weiter die Aktien der Deutschen Börse./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 12:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.