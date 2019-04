FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Ankündigung der Übernahme von Axioma auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 128 Euro belassen. Der Kaufpreis für den Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen erscheine hoch und ambitioniert, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings erfolge die Finanzierung praktisch über die Abgabe von Anteilen am Indexgeschäft, welches ebenfalls recht hoch bewertet werde. Insgesamt befinde sich der Börsenbetreiber wegen der zahlreichen strukturellen Wachstumstreiber in einer guten Position, um Nettoerlöse und Gewinn über mehrere Jahre zu steigern./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 14:55 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 15:03 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.