NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere die steigenden Kapitalkosten (WACC) des Einkaufszentren-Betreibers, schrieb Analyst Erik Salz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie notiere zwar rund 30 Prozent unter ihrem Nettovermögenswert, lasse aber jegliche Kurstreiber vermissen, begründete er sein Anlagevotum./edh/la



Datum der Analyse: 02.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.