FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen für das dritte Quartal von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer zuletzt schwachen Ertragsentwicklung am deutschen Heimatmarkt reduziere er seine langfristigen Wachstumsannahmen für den Einkaufszentren-Investor, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bezüglich der Ziele für 2018 sei das Unternehmen aber auf einem guten Weg./tih/gl



Datum der Analyse: 16.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.