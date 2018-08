FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 32 Euro belassen. Wie erwartet sei das zweite Quartal für den Bereich PEP, das Brief- und Paketgeschäft des Logistikkonzerns, schwach verlaufen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Größere Überraschungen habe es daher nicht gegeben. Die zuvor gesenkte Prognose sei bestätigt worden./ck/bek



Datum der Analyse: 07.08.2018



