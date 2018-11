LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger seien bei dem Logistikkonzern in einer Zwickmühle, schrieb Analyst Edward Stanford in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven überschatteten die Ambitionen des Managements für interne Optimierungen. Das höhere Kursziel begründete er mit gestiegenem Vertrauen in eine Erholung in der Brief- und Paketsparte sowie im Luft- und Seefrachtgeschäft./tih/la



Datum der Analyse: 12.11.2018



