NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Die wachsende ökonomische Unsicherheit und die Handelsspannungen hätten keine Auswirkungen gehabt, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensprognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) sei vorsichtig und reflektiere die Ungewissheit um die Portopreis-Entwicklung.Um die ambitionierten Ziele für 2020 zu erreichen, müsse die Post das Ebit im nächsten Jahr um 25 Prozent steigern./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 10:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 10:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.