NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Post nach Quartalszahlen von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die konjunkturellen Aussichten seien insgesamt etwas schwächer, was auch für die Währungen in einigen Wachstumsmärkten gelte, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie senkte daher die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) in den kommenden drei Jahren./bek/zb



Datum der Analyse: 07.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.