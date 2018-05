HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post von 47 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mittlerweile habe sich der Staub nach den enttäuschenden Geschäftszahlen des Logistikkonzerns zum ersten Quartal gelegt, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Spungin schätzt zwar das Brief- und Paketgeschäft nun nun etwas vorsichtiger ein und kürzte seine Gewinnprognosen (Ebit) für dieses Jahr. Auf lange Sicht jedoch zeigte er sich weiterhin von seiner Kaufempfehlung überzeugt./la/ag



Datum der Analyse: 17.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.